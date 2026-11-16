W Stanach Zjednoczonych Departament Handlu 16 listopada sfinalizował przepisy mające uniemożliwić obchodzenie ograniczeń dostępu do wrażliwych amerykańskich technologii sztucznej inteligencji poprzez zdalne obliczenia w centrach danych w państwach trzecich. Informuje o tym The National.

Dodatkowe licencjonowanie

Przepisy ogłosiło amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa, wchodzące w skład Departamentu Handlu. Urząd oświadczył, że nowe wymogi mają zapobiec obchodzeniu obowiązujących ograniczeń dostępu do wrażliwych technologii USA poprzez ustalenia dotyczące zdalnych obliczeń z centrami danych w innych krajach.

Biuro wprowadzi dodatkowe wymogi licencyjne dotyczące eksportu technologii AI do Indonezji, Malezji, Singapuru, Brazylii i Tajlandii. Władze USA uważają, że kraje te stwarzają „niedopuszczalne ryzyko przekierowania” technologii.

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Kontekst wokół Nvidii

Ogłoszenie nastąpiło kilka dni po rezygnacji głównego dyrektora wykonawczego Nvidii Jensena Huanga. Wcześniej był on krytykowany przez demokratów i republikanów za popieranie złagodzenia amerykańskich zasad eksportu chipów, mających ograniczyć Chinom dostęp do technologii AI z USA.

Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział w ubiegłym tygodniu CNBC, że kilka agencji federalnych, w tym Departament Skarbu, chciało wpisać firmę Megaspeed na listę podmiotów podejrzewanych o przemyt amerykańskich technologii do Chin. Prezydent USA Donald Trump bronił sekretarza handlu Howarda Lutnicka i powiedział, że Stany Zjednoczone mają obecnie dobre relacje z Chinami oraz że rozumie obie strony.

Demokratyczna senator Maria Cantwell zażądała od Lutnicka wyjaśnień w sprawie bezczynności Departamentu Handlu po otrzymaniu w maju 2026 roku tajnego ostrzeżenia dotyczącego Megaspeed. Tymczasem petycja Stand With Jensen, popierająca powrót Huanga na stanowisko szefa Nvidii, zebrała ponad 180 tys. podpisów.

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