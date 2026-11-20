Новая часть популярной серии видеоигр Grand Theft Auto VI от студии Rockstar за первые 24 часа после релиза разошлась тиражом 24,58 млн копий. Общая выручка от продаж игры превысила 2,3 млрд долларов.

По подсчётам аналитиков, только предварительные заказы на 19 млн копий принесли разработчикам 1,84 млрд долларов.

Основная часть продаж приходится на игровую консоль PlayStation 5 — 75% от общего объема. Остальные копии приобрели владельцы Xbox Series.

В то же время версия Grand Theft Auto VI для персональных компьютеров пока недоступна.

Такие данные обнародовали аналитики Sensor Tower, на которых ссылается Forbes.

Ранее сообщалось, что видеоигра Grand Theft Auto VI может принести издателю Take-Two Interactive около $1,84 млрд выручки за первый день после релиза. Аналитическая компания Sensor Tower оценила продажи игры в 19,1 млн копий по состоянию на утро четверга.

GTA 6 установила рекорды по количеству зрителей на стриминговых платформах сразу после запуска. Общий пик аудитории на Twitch, Kick и YouTube достиг 7,6 миллиона человек. Только на Twitch игру одновременно смотрели более 3,29 миллиона пользователей — это новый рекорд среди игровых категорий платформы.

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