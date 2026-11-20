Nowa część popularnej serii gier wideo Grand Theft Auto VI, stworzona przez studio Rockstar, sprzedała się w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery w nakładzie 24,58 mln egzemplarzy. Łączne przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 2,3 mld dolarów.

Według szacunków analityków same zamówienia przedpremierowe na 19 mln egzemplarzy przyniosły twórcom 1,84 mld dolarów.

Główna część sprzedaży przypada na konsolę PlayStation 5 — 75% całkowitego wolumenu. Pozostałe egzemplarze nabyli posiadacze konsoli Xbox Series.

Jednocześnie wersja Grand Theft Auto VI na komputery osobiste nie jest jeszcze dostępna.

Dane te opublikowali analitycy z firmy Sensor Tower, na których powołuje się magazyn Forbes.

Wcześniej informowano, że gra Grand Theft Auto VI może przynieść wydawcy Take-Two Interactive około 1,84 mld dolarów przychodów w pierwszym dniu po premierze. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała sprzedaż gry na 19,1 mln egzemplarzy według stanu na czwartek rano.

GTA 6 pobiło rekordy oglądalności na platformach streamingowych zaraz po premierze. Łączna liczba widzów na platformach Twitch, Kick i YouTube osiągnęła 7,6 mln osób. Tylko na Twitchu grę oglądało jednocześnie ponad 3,29 mln użytkowników — to nowy rekord w kategorii gier na tej platformie.

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