YouTube wprowadza nowy system liczenia wyświetleń filmów na telewizorach. Od teraz platforma będzie uwzględniać nie tylko sam fakt odtworzenia filmu, ale także przybliżoną liczbę osób, które oglądają go jednocześnie przed ekranem.

Nowy wskaźnik nosi nazwę co-views (wspólne wyświetlenia). Będzie on miał zastosowanie do zwykłych filmów, krótkich filmików Shorts oraz transmisji na żywo.

Na przykład, jeśli jeden film na telewizorze oglądają jednocześnie trzy osoby, YouTube będzie mógł zaliczyć trzy wyświetlenia zamiast jednego.

Firma podkreśla, że do oszacowania liczby osób przed ekranem platforma nie będzie wykorzystywać kamer, mikrofonów ani czujników telewizorów.

Zamiast tego YouTube zastosuje model statystyczny, który uwzględni cechy demograficzne oraz czas trwania oglądania. Oznacza to, że liczba widzów będzie określana w przybliżeniu, a nie rejestrowana bezpośrednio.

Firma wyjaśnia, że nowość ta ma na celu zbliżenie systemu liczenia wyświetleń do standardów branży telewizyjnej. Tradycyjna telewizja również wykorzystuje metody statystyczne do szacowania liczby osób oglądających dany program.

Nowe zasady będą miały zastosowanie wyłącznie do przyszłych wyświetleń na telewizorach. Dotychczas zgromadzone dane statystyczne nie będą przeliczane.

Ponadto zmiany nie wpłyną na przychody reklamowe twórców, monetyzację kanałów ani zgodność z wymogami programu partnerskiego YouTube.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2026 roku YouTube zaktualizował już zasadę liczenia wyświetleń, zaczynając je zliczać od momentu uruchomienia filmu.

Wówczas firma ostrzegła twórców treści, że w związku ze zmianą metodologii statystyki wyświetleń mogą rosnąć szybciej.

Informuje o tym serwis The Verge.

W 2027 roku YouTube wznowi przekazywanie do serwisu Billboard danych dotyczących odtworzeń utworów muzycznych, które są brane pod uwagę przy tworzeniu list przebojów. Decyzja została podjęta po tym, jak Billboard zmienił formułę obliczania i zwiększył wagę bezpłatnych odtworzeń z reklamami.

YouTube Music dodał oznaczenia dla utworów muzycznych, w których tworzeniu znaczącą rolę odegrała sztuczna inteligencja. Oznaczenie „AI” umieszczane jest bezpośrednio pod tytułem utworu.

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