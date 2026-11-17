Sprawcy wykorzystali platformę do optymalizacji stron internetowych Optimizely w celu rozpowszechniania złośliwego kodu wśród osób odwiedzających strony 178 organizacji. Wśród potencjalnie zainfekowanych stron znalazły się Zoom, CNN, HSBC, IKEA, Salesforce i Equifax. Hakerzy próbowali wykraść kryptowaluty, dane płatnicze użytkowników oraz zaatakować urządzenia iPhone.

Według badacza ds. cyberbezpieczeństwa Scotta Helma złośliwe skrypty JavaScript były rozpowszechniane za pośrednictwem Optimizely – zewnętrznej usługi, z której firmy korzystają w celu testowania zmian i optymalizacji działania swoich stron internetowych.

Dało to cyberprzestępcom możliwość wywierania wpływu na użytkowników wielu zasobów internetowych bez konieczności włamania się do każdej witryny z osobna.

Złośliwy kod pełnił kilka funkcji. W szczególności próbował:

podstawiać adresy portfeli kryptowalutowych na dane sprawców;

przechwytywać numery kart bankowych podczas wprowadzania danych płatniczych;

wykradać pliki cookie i zrzuty ekranu;

pobierać exploity skierowane przeciwko urządzeniom z systemem operacyjnym iOS.

W ten sposób potencjalne zagrożenie dotyczyło nie tylko właścicieli zainfekowanych stron internetowych, ale także zwykłych użytkowników, którzy po prostu odwiedzali te strony.

Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem HudsonRock poinformowała również, że wykryła oznaki rozprzestrzeniania się złośliwego kodu za pośrednictwem stron internetowych organizacji, które mogły paść ofiarą ataku.

Jednocześnie agencja Reuters podkreśla, że na razie nie wiadomo, czy wszystkie próby ataków zakończyły się sukcesem i ilu użytkowników faktycznie ucierpiało. Nie ustalono również skali ewentualnego wykradzenia środków finansowych i danych osobowych.

W Salesforce poinformowano, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie nieautoryzowanych zmian w skryptach Optimizely. Ze względów bezpieczeństwa firma tymczasowo je wyłączyła.

Również firma Equifax sprawdziła możliwe skutki tego incydentu. Firma zaprzestała korzystania z Optimizely i oświadczyła, że nie znalazła dowodów na naruszenie bezpieczeństwa własnych systemów.

Przedstawiciele IKEA poinformowali, że sprawdzają, czy atak mógł wpłynąć na usługi cyfrowe firmy i jej klientów.

W momencie publikacji tego artykułu firmy Optimizely, Apple, Zoom, HSBC i CNN nie przekazały agencji Reuters bieżących komentarzy dotyczących tego incydentu.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zalecają użytkownikom terminowe aktualizowanie systemów operacyjnych i przeglądarek, dokładne sprawdzanie adresów portfeli kryptowalutowych przed dokonaniem przelewów oraz monitorowanie transakcji dokonywanych kartami bankowymi.

Incydent ten pokazuje niebezpieczeństwo ataków za pośrednictwem zewnętrznych komponentów oprogramowania, z których korzystają jednocześnie dziesiątki lub setki popularnych stron internetowych. Jednocześnie samo pojawienie się złośliwego kodu na stronie nie oznacza, że każde urządzenie, z którego ją odwiedzono, zostało automatycznie zainfekowane.

Informuje o tym agencja Reuters.

Przypomnijmy, że wcześniej hakerzy wykradli z giełdy kryptowalut Binance aktywa cyfrowe o wartości 6,3 mld dolarów, co stało się największym napadem na kryptowaluty na świecie.

Platforma kryptowalutowa Polymarket straciła ponad 2,5 mln dolarów środków klientów w wyniku cyberataku. Według danych The Wall Street Journal, cyberprzestępcy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach zewnętrznej usługi monitorującej DebugBear, z której korzystano na stronie platformy.

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