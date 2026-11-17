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Зловмисники використали платформу оптимізації вебсайтів Optimizely для поширення шкідливого коду серед відвідувачів ресурсів 178 організацій. Серед потенційно уражених сайтів – Zoom, CNN, HSBC, IKEA, Salesforce та Equifax. Хакери намагалися викрасти криптовалюту, платіжні дані користувачів і атакувати пристрої iPhone.

За словами дослідника кібербезпеки Скотта Гелма, шкідливі JavaScript-сценарії поширювалися через Optimizely – сторонній сервіс, який компанії використовують для тестування змін і оптимізації роботи своїх вебсайтів.

Це дало зловмисникам змогу впливати на відвідувачів великої кількості інтернет-ресурсів, не зламуючи кожен сайт окремо.

Шкідливий код виконував кілька функцій. Зокрема, він намагався:

підмінювати адреси криптовалютних гаманців на реквізити зловмисників;

перехоплювати номери банківських карток під час введення платіжних даних;

викрадати файли cookie та знімки екрана;

завантажувати експлойти, спрямовані проти пристроїв з операційною системою iOS.

Таким чином, потенційна загроза стосувалася не лише власників заражених сайтів, а й звичайних користувачів, які просто відвідували відповідні сторінки.

Кібербезпекова компанія HudsonRock також повідомила, що виявила ознаки поширення шкідливого коду через вебсайти організацій, які могли постраждати від атаки.

Водночас Reuters наголошує, що наразі невідомо, чи були всі спроби атак успішними та скільки користувачів фактично постраждали. Також не встановлено масштаби можливого викрадення коштів і персональних даних.

У Salesforce повідомили, що розслідують несанкціоновані зміни у скриптах Optimizely. З міркувань безпеки компанія тимчасово вимкнула їх.

В Equifax також перевірили можливі наслідки інциденту. Компанія припинила використання Optimizely та заявила, що не виявила доказів компрометації власних систем.

Представники IKEA повідомили, що з'ясовують, чи могла атака вплинути на цифрові сервіси компанії та її клієнтів.

На момент публікації матеріалу Optimizely, Apple, Zoom, HSBC та CNN не надали Reuters оперативних коментарів щодо інциденту.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують користувачам своєчасно оновлювати операційні системи та браузери, уважно перевіряти адреси криптовалютних гаманців перед здійсненням переказів і контролювати операції за банківськими картками.

Інцидент демонструє небезпеку атак через сторонні програмні компоненти, які одночасно використовують десятки або сотні популярних вебсайтів. Водночас сама поява шкідливого коду на сторінці не означає, що кожен пристрій, з якого її відвідали, автоматично був заражений.

Про це повідомляє видання Reuters.

Нагадаємо, раніше хакери викрали з криптовалютної біржі Binance цифрові активи на $6,3 млрд, що стало найбільшим криптовалютним пограбуванням у світі.

Криптовалютна платформа Polymarket втратила понад 2,5 млн доларів клієнтських коштів унаслідок кібератаки. За даними The Wall Street Journal, зловмисники скористалися вразливістю стороннього сервісу моніторингу DebugBear, який використовувався на сайті платформи.

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