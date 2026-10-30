Хакери викрали майже $3 млн із криптовалютної платформа Polymarket — WSJ

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Криптовалютна платформа Polymarket втратила понад 2,5 млн доларів клієнтських коштів унаслідок кібератаки. За даними The Wall Street Journal, зловмисники скористалися вразливістю стороннього сервісу моніторингу DebugBear, який використовувався на сайті платформи.

Унаслідок атаки могли постраждати до 700 облікових записів користувачів. На криптогаманці ймовірного зловмисника виявили понад 2,5 млн доларів.

Після інциденту Polymarket тимчасово призупинив торги та пообіцяв компенсувати втрати всім користувачам, яких зачепила атака.

За кілька годин після повідомлення про злам Polymarket про кібератаку заявила також найбільша криптовалютна біржа Binance. За попередніми оцінками, збитки від імовірного зламу ноутбука інженера-розробника могли сягнути 6,3 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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