Кібератака зачепила пошту прем’єрки Мелоні — ANSA English

Кібератака на ІТ-системи Палати депутатів Італії зачепила парламентську електронну адресу прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. За даними ANSA English, атака тривала протягом останніх кількох днів і вплинула на всю ІТ-систему нижньої палати парламенту.

Ситуацію вдалося контролювати

Джерела агентства повідомили, що технічним фахівцям Палати депутатів вдалося тримати ситуацію під контролем. Представники нижньої палати заявили, що не вважають інцидент надзвичайною ситуацією, оскільки спроби атак такого типу відбуваються щодня.

У Палаті депутатів заявили, що застосували всі захисні заходи, зокрема у співпраці з Національним агентством з кібербезпеки Італії. Між палатою та агентством діє окремий протокол. За даними джерел, стандартні заходи могли передбачати тимчасове вимкнення окремих функцій ІТ-системи.

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Адреса не призначалася для урядових комунікацій

Джерела в офісі прем’єр-міністерки наголосили, що електронна адреса, яка стала ціллю атаки, не використовується Мелоні для урядових комунікацій.

За словами джерел, останніми днями посилилися спроби подібних кібератак і тиск на ІТ-системи інших італійських, європейських та міжнародних інституцій.

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