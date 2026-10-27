Кибератака затронула почту премьера Мелони — ANSA English

Кибератака на ИТ-системы Палаты депутатов Италии затронула парламентский адрес электронной почты премьер-министра Джорджии Мелони. По данным ANSA English, атака продолжалась в течение последних нескольких дней и повлияла на всю ИТ-систему нижней палаты парламента.

Ситуацию удалось держать под контролем

Источники агентства сообщили, что техническим специалистам Палаты депутатов удалось держать ситуацию под контролем. Представители нижней палаты заявили, что не считают инцидент чрезвычайной ситуацией, поскольку попытки атак такого типа происходят ежедневно.

В Палате депутатов заявили, что применили все защитные меры, в том числе в сотрудничестве с Национальным агентством кибербезопасности Италии. Между палатой и агентством действует отдельный протокол. По данным источников, стандартные меры могли предусматривать временное отключение отдельных функций ИТ-системы.

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Адрес не предназначался для правительственных коммуникаций

Источники в офисе премьер-министра подчеркнули, что адрес электронной почты, ставший целью атаки, не используется Мелони для правительственных коммуникаций.

По словам источников, в последние дни усилились попытки подобных кибератак и давление на ИТ-системы других итальянских, европейских и международных учреждений.

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