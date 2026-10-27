В Болгарии оппозиционные политики и Ассоциация европейских журналистов Болгарии раскритиковали правительство за предполагаемое использование официальных каналов коммуникации для поддержки кандидатки в президенты Илианы Йотовой. Как сообщает Balkan Insight, жалобы также касаются заявлений правительства в адрес СМИ.

Жалоба в избирательную комиссию

Спор возник после заявления премьер-министра Румена Радева, который поддержал Йотову в первом туре президентских выборов. Он заявил, что во втором туре избиратели будут выбирать между миром и войной. Правительственная страница в Facebook и пресс-релиз правительственной пресс-службы распространили это сообщение, добавив призыв голосовать за Йотову, чтобы Болгария была «в надежных руках».

Кандидат от оппозиции Андрей Гюров и другие оппозиционные политики заявили, что правительство нарушает избирательный кодекс. Он запрещает использовать государственные информационные службы для партийной агитации. Об этих обвинениях сообщили Центральной избирательной комиссии.

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Реакция журналистского сообщества

Позднее правительственная страница заявила, что нарушения не было, поскольку кампания перед вторым туром, назначенным на 1 ноября, еще не началась. Правительство также настаивало, что СМИ должны освещать заявления премьера полностью, и обвинило некоторые издания в замалчивании, искажении и манипулировании его словами.

Ассоциация европейских журналистов Болгарии назвала опасными попытки правительства поучать СМИ профессиональным стандартам. В организации отметили, что требование ко всем СМИ воспроизводить высказывания премьер-министра полностью демонстрирует непонимание журналистской работы. Ассоциация подчеркнула, что кодекс этики обязывает журналистов обеспечивать точность информации, но не запрещает критически анализировать позиции премьера.

В первом туре ни один кандидат не получил абсолютного большинства. Гюров, который перед голосованием существенно уступал в опросах, вышел во второй тур вместе с Йотовой. По оценке одного социологического агентства, явка составила 22,5% избирателей.

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