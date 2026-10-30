В Польше председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский прибыл в прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по расследованию недопуска судей Конституционного трибунала к рассмотрению дел. Это подтвердил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, сообщает RMF24.

Расследование в отношении судей трибунала

Национальная прокуратура начала производство в конце апреля. Оно касается недопуска к осуществлению полномочий четырех из шести судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом в марте: Кристиана Маркевича, Марцина Дзюрды, Анны Корвин-Пиотровской и Мацея Таборовского.

Заявление по этому делу подали двое других судей, которых Сейм избрал тогда же и допустил к рассмотрению дел, — Магдалена Бентковская и Дариуш Шостек. В конце сентября в рамках расследования двум лицам были предъявлены обвинения, в частности в злоупотреблении полномочиями и неисполнении служебных обязанностей. Речь идет о директоре канцелярии Конституционного трибунала и коменданте Стражи трибунала.

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Запланированные допросы

В мае следователи уже допросили в качестве свидетеля главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Прокуратура также намерена допросить президента Кароля Навроцкого по тому же делу.

Спор о принесении присяги судьями Конституционного трибунала продолжается с апреля. Четверо судей, которых не пригласили в Президентский дворец для принесения присяги, 9 апреля принесли ее в Сейме с формулировкой, что делают это «перед президентом». Они передали документы в канцелярию президента и прибыли в здание трибунала, однако его председатель Богдан Свенчковский не допустил их к рассмотрению дел. Он заявил, что событие в Сейме нельзя считать принесением присяги перед президентом.

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