В польском городе Новый Сонч началось строительство новой дороги, которая соединит национальную дорогу №87 с воеводской дорогой №969. Проект также предусматривает сооружение нового моста через реку Дунайец. Стоимость инвестиций превышает 226 млн злотых, а завершить работы планируют во второй половине 2029 года, сообщает RMF24.

Мост и кольцевые развязки

В проект входит строительство дороги класса G протяжённостью около 3,5 км и моста через Дунайец длиной примерно 530 метров. Также планируется обустроить пять кольцевых развязок, тротуары и велосипедные дорожки.

Новая трасса будет начинаться на пересечении западной объездной дороги Нового Сонча с улицей Młyńczyska в местности Поджеце, возле водохранилища. Она пройдёт по сельскохозяйственным территориям вдоль западной противопаводковой дамбы Дунайца и завершится на проектируемом перекрёстке национальной дороги №87 и муниципальной дороги №293258K в Новом Сонче, к западу от железнодорожной линии №96.

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Финансирование и сроки

Около 80% расходов покроет польский Правительственный фонд развития дорог. Остальные средства предоставят бюджет Малопольского воеводства и муниципалитеты Нового Сонча, Хелмца и Подегродзе.

Маршалок Малопольского воеводства Лукаш Смулка назвал проект одной из крупнейших и наиболее важных дорожных инвестиций нынешней каденции воеводского самоуправления. Новая дорожная система и третий мост через Дунайец должны улучшить движение и безопасность для жителей Нового Сонча и соседних общин.

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