W polskim mieście Nowy Sącz rozpoczęto budowę nowej drogi, która połączy drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969. Projekt obejmuje także budowę nowego mostu przez rzekę Dunajec. Wartość inwestycji przekracza 226 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2029 roku, informuje RMF24.

Most i ronda

Projekt obejmuje budowę drogi klasy G o długości około 3,5 km oraz mostu przez Dunajec o długości około 530 metrów. Planowane jest także utworzenie pięciu rond, chodników i ścieżek rowerowych.

Nowa trasa będzie rozpoczynać się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza z ulicą Młyńczyska w miejscowości Podrzecze, w pobliżu zbiornika wodnego. Będzie przebiegać przez tereny rolnicze wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca i zakończy się na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 87 z drogą gminną nr 293258K w Nowym Sączu, na zachód od linii kolejowej nr 96.

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Finansowanie i terminy

Około 80% kosztów pokryje polski Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Pozostałe środki zapewnią budżet województwa małopolskiego oraz samorządy Nowego Sącza, Chełmca i Podegrodzia.

Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka nazwał projekt jedną z największych i najważniejszych inwestycji drogowych obecnej kadencji samorządu województwa. Nowy układ drogowy i trzeci most przez Dunajec mają poprawić ruch i bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Sącza oraz sąsiednich gmin.

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