Federalny Sąd Najwyższy Szwajcarii utrzymał w mocy 20-letnią karę pozbawienia wolności dla byłego liberyjskiego dowódcy rebeliantów Alieu Kosiaha, skazanego za zbrodnie wojenne podczas pierwszej wojny domowej w Liberii. Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu zbrodni przeciwko ludzkości.

Jak informuje Al Jazeera, sąd oddalił apelację Kosiaha od skazania za naruszenia prawa wojennego popełnione w latach 1993–1995. Wymierzona kara 20 lat jest maksymalną karą w tej sprawie.

Uchylenie części wyroku

Sąd wyjaśnił uniewinnienie od zarzutu zbrodni przeciwko ludzkości ścisłym zastosowaniem zasady nieretroaktywności prawa. Odpowiedni typ przestępstwa pojawił się w szwajcarskim ustawodawstwie dopiero w 2011 roku, dlatego nie może być stosowany do czynów popełnionych wcześniej.

W 2023 roku izba apelacyjna utrzymała 20-letni wyrok za zbrodnie wojenne i po raz pierwszy w historii Szwajcarii uznała Kosiaha za winnego zbrodni przeciwko ludzkości. Ostateczne orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego uchyliło właśnie tę część wcześniejszego wyroku.

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Zbrodnie podczas wojny w Liberii

W 2021 roku Federalny Sąd Karny Szwajcarii uznał 51-letniego Kosiaha za winnego licznych zbrodni wojennych popełnionych przez niego jako dowódcę rebelianckiego ugrupowania Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Liberii na rzecz Demokracji. Sąd ustalił, że nakazał on lub uczestniczył w zabójstwie 17 cywilów i dwóch nieuzbrojonych żołnierzy, zgwałceniu oraz werbowaniu dziecka-żołnierza.

Kosiah nakazywał także grabieże, wielokrotnie wydawał polecenia okrutnego i poniżającego traktowania cywilów lub sam dopuszczał się takiego traktowania, a także niewłaściwie obchodził się z ciałami zmarłych. Kosiah osiedlił się w Szwajcarii pod koniec lat 90., a w 2014 roku został aresztowany.

Szwajcarska organizacja Civitas Maxima oświadczyła, że decyzja ostatecznie potwierdza pierwszy wyrok za zbrodnie wojenne wydany przez cywilny sąd Szwajcarii, a także pierwszy na świecie wyrok wobec obywatela Liberii za zbrodnie wojenne z okresu wojen domowych w tym kraju.

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