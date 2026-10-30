瑞士联邦最高法院维持对利比里亚前叛军指挥官阿利厄·科西亚的20年监禁刑期。科西亚因在利比里亚第一次内战期间犯下战争罪而被定罪。同时，法院宣告他在危害人类罪指控中无罪。

据半岛电视台报道，法院驳回了科西亚就其因1993年至1995年间违反战争法而被定罪提出的上诉。判处的20年刑期是本案最高刑罚。

撤销部分判决

法院解释称，对危害人类罪指控作出无罪判决，是严格适用法律不溯及既往原则的结果。瑞士立法直到2011年才出现相关罪名，因此不能适用于此前实施的行为。

2023年，上诉庭维持了因战争罪作出的20年判决，并首次在瑞士历史上认定科西亚犯有危害人类罪。联邦最高法院的最终裁决撤销的正是此前判决中的这一部分。

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利比里亚战争期间的罪行

2021年，瑞士联邦刑事法院认定51岁的科西亚犯有多项战争罪，这些罪行由他担任叛军组织“利比里亚争取民主联合解放运动”指挥官时实施。法院认定，他下令或参与杀害17名平民和两名未武装士兵、强奸以及招募一名儿童兵。

科西亚还下令抢劫，多次下令以残酷和侮辱性的方式对待平民，或亲自实施此类对待，并不当处置死者遗体。科西亚于20世纪90年代末定居瑞士，并于2014年被捕。

瑞士组织Civitas Maxima表示，这项裁决最终确认了瑞士民事法院作出的首项战争罪判决，以及全球首项针对利比里亚公民就该国历次内战期间战争罪作出的判决。

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