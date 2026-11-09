在波兰，一名曾在克拉科夫市中心制造枪击案的袭击者已死亡

在波兰，一名24岁男子于11月7日在克拉科夫主市场广场向路人开枪，该男子随后死亡。 枪击事件造成6人死亡，另有15人受伤。袭击者在被捕过程中被警方击伤，但医护人员未能挽救其生命。

据警方称，袭击者是一名24岁的波兰公民。 周六，他驾车来到克拉科夫中央广场，向路过的行人开枪。随后，该男子试图逃跑，但在追捕过程中与警察发生了交火。

执法人员予以还击，击伤了该嫌犯。他随后被逮捕并以危重状态送往医院。该男子虽接受了多次手术，但医生仍未能挽救其生命。

交火过程中，另有两名警察受伤。

枪击事件发生后，执法人员对这名24岁男子位于奥斯特罗维茨-斯文托克希斯基市的住所进行了搜查。

在那里发现了其父亲、母亲和21岁妹妹的遗体。据初步调查，三人均死于枪伤。

波兰警方通报了该男子的死亡消息。

此前，在波兰克拉科夫市，一名持枪男子在市中心广场杀害了六人。警方向其开枪并逮捕了这名袭击者。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍成视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对市中心主广场袭击事件的调查，并将该案定性为恐怖主义行为。

24岁的米哈尔·O.于11月7日在波兰克拉科夫市中心制造了枪击事件，他在求学期间就曾绘制过暴力场景。 他的前同班同学透露，在这些画作中，该男子描绘了上吊的人，以及自己持枪袭击学校的情景。

关注我们在