法国总统大选前，勒庞和梅朗雄在民调中领先

在计划于2027年举行的法国总统选举首轮投票的全部五种情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。与10月底相比，这两位政客的支持率均有所上升。

根据Toluna Harris Interactive的民调结果，勒庞可能获得34%至36%的选票，梅朗雄则可能获得18%至19%的选票。 相比之下，前总理爱德华·菲利普的支持率有所下滑，预计将获得11%至14%的选票。

在第二轮投票中，勒庞领先于所有三位潜在对手：对阵梅朗雄时以68%对32%领先，对阵拉斐尔·格卢克斯曼时以60%对40%领先，对阵菲利普时以58%对42%领先。

此外，66%的受访者支持举行联合初选，以确定右翼和中间派力量的统一候选人。

此次调查于11月3日至5日通过在线方式对2436名法国成年人进行。选举第一轮定于2027年4月18日举行，第二轮定于5月2日举行。

来源：Toluna Harris Interactive

玛琳·勒庞在法国巴黎的一场午餐会上，回答了与法国本土接壤的八个国家大使关于其对法国及欧盟计划的提问。 此次会晤于周三在博加尔内酒店举行——该酒店是德国驻法国首都大使的官邸。

法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞于10月25日正式启动竞选活动，承诺将恢复国内的秩序与信任。 据相关数据显示，这位“国民联盟”党议员在总统竞选中以显著优势领先。

此前，法国曾爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党的党代会。

民调显示，玛丽娜·勒庞可能在法国总统大选中以巨大优势获胜。

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