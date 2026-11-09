Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027. W porównaniu z końcem października oboje politycy nieco zwiększyli poparcie wyborców.

Według wyników sondażu przeprowadzonego przez Toluna Harris Interactive Le Pen mogłaby uzyskać 34–36% głosów, a Mélenchon – 18–19%. Natomiast były premier Édouard Philippe stracił poparcie i uzyskałby 11–14%.

W drugiej turze Le Pen wyprzedza wszystkich trzech potencjalnych rywali: Mélenchona – 68% wobec 32%, Raphaela Glucksmana – 60% wobec 40%, a Philippa – 58% wobec 42%.

Ponadto 66% ankietowanych opowiedziało się za przeprowadzeniem wspólnych prawyborów w celu wyłonienia jednego kandydata reprezentującego siły prawicowe i centrystyczne.

Sondaż przeprowadzono online w dniach 3–5 listopada wśród 2436 pełnoletnich Francuzów. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 kwietnia 2027 r., a druga – na 2 maja.

Źródło: Toluna Harris Interactive

Marine Le Pen podczas lunchu w Paryżu w Francji odpowiedziała na pytania ambasadorów ośmiu państw graniczących z metropolitalną Francją dotyczące jej planów wobec kraju i Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w środę w Hôtel de Boharne – rezydencji ambasadora Niemiec w stolicy Francji.

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen 25 października oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą, obiecując przywrócenie porządku i zaufania w kraju. Według podanych danych posłanka z partii „Ruch Narodowy” prowadzi w wyścigu prezydenckim ze znaczną przewagą.

Wcześniej we Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen.

Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji z dużą przewagą — wynika z sondaży.

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