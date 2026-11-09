Ле Пен и Меланшон лидируют в рейтинге перед президентскими выборами во Франции

Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. По сравнению с концом октября оба политика несколько укрепили свою поддержку среди избирателей.

По результатам опроса Toluna Harris Interactive, Ле Пен могла бы набрать 34–36% голосов, а Меланшон — 18–19%. В то же время бывший премьер-министр Эдуар Филипп потерял поддержку и набрал бы 11–14%.

Во втором туре Ле Пен опережает всех троих потенциальных соперников: Меланшона — 68% против 32%, Рафаэля Глюксмана — 60% против 40%, а Филиппа — 58% против 42%.

Также 66% опрошенных поддержали проведение совместных праймериз для определения единого кандидата от правых и центристских сил.

Опрос проводился онлайн 3–5 ноября среди 2436 совершеннолетних французов. Первый тур выборов запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

Источник: Toluna Harris Interactive

Марин Ле Пен во время обеда в Париже, Франция, ответила на вопросы послов восьми государств, граничащих с метропольной Францией, о своих планах в отношении страны и Евросоюза. Встреча состоялась в среду в Отеле де Богарне — резиденции посла Германии во французской столице.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен 25 октября официально начала предвыборную кампанию, пообещав восстановить порядок и доверие в стране. Депутат от партии «Национальное объединение», согласно приведенным данным, лидирует в президентской гонке со значительным отрывом.

Ранее во Франции вспыхнули протесты против съезда партии Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции с большим отрывом, — опрос.

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