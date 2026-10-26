Марін Ле Пен впевнено розпочала президентську кампанію у Франції — Reuters

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Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен 25 жовтня офіційно розпочала передвиборчу кампанію, пообіцявши відновити порядок і довіру в країні. Депутатка від партії «Національне об’єднання», згідно з наведеними даними, лідирує в президентських перегонах зі значним відривом.

В умовах одного з найнеспокійніших періодів за останні роки, коли Франція охоплена протестами та вуличними заворушеннями, Марін Ле Пен заявила, що саме вона найкраще підходить для подолання, за її словами, економічних і соціальних криз та проблем безпеки, що набирають обертів.

«Ми живемо не на краю світу, а на краю одного зі світів, їхнього світу», — сказала вона про своїх політичних опонентів.

Ле Пен вирішила виступити зі своєю першою передвиборчою промовою в Орлеані, на батьківщині Жанни д’Арк, героїні-воїтельки XV століття, яку націоналісти шанують як символ патріотизму та суверенітету.

Звертаючись до натовпу своїх прихильників, вона пообіцяла проводити політику «нульової терпимості» та заявила, що відновлення безпеки є першочерговим обов’язком держави.

Масові протести проти зростання вартості життя та нерівності, що відбулися минулих вихідних, переросли у мародерство та вандалізм.

Вуличні заворушення, а також мародерство та вандалізм надали Ле Пен імпульс, і опубліковане в неділю опитування громадської думки показало, що її рейтинг становить 32% проти 33,5%, тож вона значно випереджає свого найближчого суперника, лідера крайніх лівих Жан-Люка Меланшона, який має 17%.

Опитування показують, що вона легко здобуде перемогу над Меланшоном у другому турі виборів, який, як очікується, відбудеться на початку травня.

Прагнучи вселити оптимізм, Ле Пен побудувала свою промову навколо теми національного «відродження». Вона заявила, що Франція переживає період потрясінь, але вийде з нього сильнішою, якщо прийме її бачення безпеки, процвітання та оновлення.

«Ми кажемо: «Раніше все було добре, завтра буде ще краще!», — сказала вона.

Ле Пен пообіцяла дотримуватися жорсткої лінії в імміграційній політиці, заявивши про намір відновити прикордонний контроль, автоматично висилати іноземних злочинців та боротися з бандами й наркоторговцями.

Сама Ле Пен може бути змушена проводити передвиборчу кампанію з електронним браслетом на щиколотці після того, як її визнали винною у розкраданні коштів Європейського парламенту. Вона оскаржить вирок суду.

В економічній сфері Ле Пен пообіцяла стримувати видатки, знизити податки для бізнесу, скоротити бюрократію та підтримати промисловість, інновації та штучний інтелект. Вона відкинула ідею подальшого підвищення пенсійного віку.

Метою з’їзду було продемонструвати єдність у керівництві партії «Національне об’єднання», де протеже Ле Пен Джордан Барделла був переобраний президентом партії та представлений як її кандидат на посаду прем’єр-міністра.

Щодо Європи Ле Пен утрималася від прямого заклику до виходу Франції з Європейського Союзу, але заявила, що послабить вплив Брюсселя, відновить національний контроль над кордонами та законами і поставить інтереси Франції на перше місце, зокрема уникне воєн за кордоном.

Джерело: Reuters

Раніше у Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен.

Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції з великим відривом, — опитування.

Опитування IFOP показало, що Марін Ле Пен лідирує в усіх досліджених сценаріях президентських виборів у Франції. У першому турі представниця партії «Національне об’єднання» могла б отримати від 34% до 38% голосів незалежно від того, хто представляв би центристський блок.

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