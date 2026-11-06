У Німеччині літак упав на автомагістраль біля Магдебурга – Bild

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На автомагістралі A2 на північний схід від Магдебурга в Німеччині сталася авіакатастрофа за участю легкомоторного літака, який упав безпосередньо на проїжджу частину.

За даними місцевої поліції та екстрених служб, уламки повітряного судна повністю зруйновані пожежею, проте автотранспортні засоби на трасі, за попередньою інформацією, не зазнали ушкоджень.

Відомості щодо кількості пасажирів, загиблих або постраждалих внаслідок інциденту наразі з'ясовуються, на місці події тривають рятувальні роботи та розслідування причин аварії.

Джерело: Bild.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ успішно зазнав аварії навчально-тренувальний літак L-39 «Альбатрос», який перебуває на озброєнні окупантів.

Пасажирський літак авіакомпанії Norwegian, який 27 липня прямував до хорватського Дубровника, був змушений змінити маршрут і екстрено сісти у Відні. Причиною стала тріщина в лобовому склі повітряного судна. Посадка пройшла безпечно, інформації про постраждалих немає.

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