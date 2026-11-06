Na autostradzie A2, na północny wschód od Magdeburga w Niemczech, doszło do katastrofy lotniczej z udziałem lekkiego samolotu, który spadł bezpośrednio na jezdnię.

Według informacji przekazanych przez lokalną policję i służby ratownicze, szczątki samolotu zostały całkowicie zniszczone przez pożar, jednak pojazdy poruszające się po autostradzie, zgodnie ze wstępnymi danymi, nie odniosły żadnych uszkodzeń.

Informacje dotyczące liczby pasażerów, ofiar śmiertelnych lub rannych w wyniku tego zdarzenia są obecnie ustalane; na miejscu zdarzenia trwają działania ratownicze oraz dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy.

Źródło: Bild.

Przypomnijmy, że w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej rozbił się samolot szkolno-ćwiczebny L-39 „Albatros”, który znajduje się na uzbrojeniu okupantów.

Samolot pasażerski linii lotniczych Norwegian, który 27 lipca leciał do chorwackiego Dubrownika, został zmuszony do zmiany trasy i awaryjnego lądowania w Wiedniu. Przyczyną było pęknięcie przedniej szyby samolotu. Lądowanie przebiegło bezpiecznie, nie ma informacji o ofiarach.

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