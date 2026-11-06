We Francji, Niemczech i wielu innych krajach europejskich nadal trwają masowe protesty. A jeśli przyjrzeć się bliżej temu, jak wydarzenia te są opisywane w części ukraińskich mediów oraz w sieciach społecznościowych, można dostrzec dość utrwalony i bardzo odległy od rzeczywistości narrację. Najczęściej, gdy media pokazują rozgром, barykady i płonące radiowozy, uwaga skupia się na tym, że to wszystko rzekomo „spowodowali imigranci”: podobno oto prawdziwe oblicze przybyszów, którzy zalali Europę. Takie tezy na pierwszy rzut oka wydają się przekonujące – jednak tylko dla tych, którzy nie znają ani historii Francji, ani ogólnie europejskiej kultury politycznej. Gdy bowiem zagłębimy się w sytuację, anatomia jesiennych protestów w UE okazuje się zupełnie inna – bardziej złożona, głębsza, a jednocześnie dość logiczna i przewidywalna.

Co tak naprawdę dzieje się na ulicach europejskich miast, dlaczego ludzie masowo protestują i czy rzeczywiście mowa jest o „zamieszkach imigranckich” i rozruchach dla samego rozruchu? Komentator polityczny UA.News Mykyta Trachuk przyjrzał się tej kwestii.

Społeczno-gospodarcze tło protestów: dlaczego Europejczycy wyszli na ulice

Na chwilę obecną protesty objęły co najmniej 10 krajów – Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Belgię, Albanię, Czechy, Grecję i Danię. Łączna liczba uczestników szacowana jest na wiele setek tysięcy (a może nawet 1–2 miliony), a zdecydowana większość z nich to młodzi ludzie w wieku do 30–35 lat. Najważniejsze nie jest jednak położenie geograficzne ani liczby, ale to, co kryje się za tymi zamieszkami. Gdy bowiem odłożymy na bok emocje i przyjrzymy się postulatom protestujących, staje się oczywiste: jest to ruch o głębokim charakterze społeczno-gospodarczym, który wyrosł z całkiem konkretnych i bolesnych problemów.



Chodzi przede wszystkim o takie kwestie, jak niebotyczne ceny wynajmu mieszkań, które dla młodej osoby o średniej pensji są często po prostu nie do udźwignięcia. W Madrycie, Lizbonie i Barcelonie na placach od tygodni stoją namioty — to forma protestu przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu, który sprawił, że dostępne mieszkania stały się nieosiągalne dla całego pokolenia. Chodzi również o niskie wynagrodzenia, które nie nadążają za wzrostem cen, o chroniczne niedofinansowanie edukacji – we francuskich szkołach brakuje nauczycieli, budynki są w opłakanym stanie, a system rekrutacji na uniwersytety pozostaje skomplikowany i nieprzejrzysty. Chodzi również o kwestie klimatyczne, które dla młodych Europejczyków nie są abstrakcyjnym tematem z wiadomości „pierwszego świata”, jak to postrzegane jest z Ukrainy, ale realnym strachem o własną przyszłość. I oczywiście chodzi o wydatki na obronność, które rosną na oczach wszystkich, podczas gdy programy socjalne są ograniczane. W Niemczech, w szczególności, istnieją plany przywrócenia poboru do wojska — przeciwko temu protestują masowo między innymi lokalni mieszkańcy.

W tym szerokim, ogólnoeuropejskim ruchu nie ma jednego przywódcy, nie ma jasnej ideologii ani programu, nie ma też żadnego ukrytego, tajemniczego „lalkarza” itp. Jest to zasadniczo zdecentralizowana, horyzontalna mobilizacja, w ramach której organizacje studenckie, związki zawodowe, aktywiści ekologiczni i po prostu nieobojętni obywatele działają równolegle, czasem się krzyżując, a czasem nie. Właśnie dlatego próby wyjaśnienia tych protestów jako jakiegoś „zamówienia” wydają się wręcz naiwne: nie ma żadnego centrum, z którego można by to koordynować, a lista uczestników i ich postulatów jest tak zróżnicowana, że zasadniczo nie da się jej ujednolicić. Jest tylko wspólne zmęczenie dotychczasowym modelem życia, strach o przyszłość i jedno wspólne odczucie: „mamy już tego dość”.



Francja – źródło ruchu protestacyjnego: historia i kultura polityczna jako wyjaśnienie wszystkiego

Osobno warto poruszyć temat Francji, która jest „kolebką” tych protestów. To właśnie tam jako pierwsze wybuchły demonstracje i to właśnie na przykładzie Francji najdobitniej widać, jak powierzchowna jest interpretacja wydarzeń w kategoriach „buntu imigrantów”.

Rzecz w tym, że Francja ma długą, niemal sakralną tradycję protestów ulicznych. Nie oznacza to, że każdy francuski protest, z charakterystycznymi dla niego zamieszkami, jest uzasadniony lub konstruktywny. Oznacza to jednak, że analizowanie wydarzeń we Francji bez uwzględnienia tej tradycji jest jak zaczynanie czytania książki od końca i dziwienie się, że nic w niej nie ma sensu.

Ton współczesnej francuskiej kulturze politycznej nadała już Wielka Rewolucja Francuska pod koniec XVIII wieku: masowe demonstracje, barykady na ulicach Paryża, szturm na Bastylię, egzekucja króla itp. Nie było to bynajmniej jakieś marginalne wydarzenie: mowa tu o ideologicznych i moralnych fundamentach współczesnej Francji. Następnie miały miejsce rewolucja lipcowa z 1830 roku, rewolucja lutowa z 1848 roku, Komuna Paryska z 1871 roku i inne. Każde z tych wydarzeń wiązało się z rozlewem krwi, zniszczeniami, pogromami i chaosem, kształtując jednocześnie świadomość polityczną narodu francuskiego.



Natomiast maj 1968 roku stał się zjawiskiem zupełnie wyjątkowym: studenckie zamieszki w Paryżu przerodziły się w największy strajk generalny w historii kraju, do którego dołączyło około dziewięciu milionów (!) osób, co doprowadziło do dymisji „wiecznego” prezydenta Charlesa de Gaulle’a.



Francuska kultura polityczna postrzega masowe, głośne i często brutalne protesty nie jako wydarzenie nadzwyczajne, ale jako całkowicie uzasadnione narzędzie nacisku politycznego — często destrukcyjne, chaotyczne, ale jednocześnie głęboko zakorzeniony w francuskiej tożsamości.



Dlatego ci, którzy dziś dziwią się, dlaczego Francuzi podpalają i niszczą własne miasta, dziwią się na próżno. Francja protestuje właśnie w ten sposób i w żaden inny, i robi to od wieków. I choć z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora może to całkiem słusznie wyglądać na barbarzyństwo i dzikość, dla samych Francuzów jest to zwyczajowy sposób rozwiązywania konfliktów politycznych i „wyładowywania emocji”. To samo dotyczy wielu innych krajów europejskich, zwłaszcza południowych — Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Albanii itp. „Gorący” śródziemnomorski temperament, duża liczba „niezadowolonej” młodzieży, długoletnie tradycje ruchów ulicznych, słabe zaufanie do instytucji itp. — wszystko to sprawia, że aktywność protestacyjna jest tam szczególnie intensywna.

Czynnik

migracyjny: kto tak naprawdę niszczy europejskie miasta

I oto dochodzimy do najbardziej manipulacyjnej części tej historii – powszechnego twierdzenia, że protesty są rzekomo „buntem imigrantów-islamistów”. Warto powiedzieć wprost: to nieprawda i nie wytrzymuje żadnej weryfikacji faktami.

Na ulice wychodzą setki i setki tysięcy ludzi w całej Europie. W samej tylko Francji w najbliższy weekend spodziewanych jest nawet 700–800 tysięcy protestujących oraz strajk ogólnokrajowy. Na ulicach są uczniowie i studenci, robotnicy, nauczyciele, pracownicy infrastruktury, tacy jak kolej czy porty, związki zawodowe, ekologiści i Bóg wie, kto jeszcze. A kiedy na zdjęciach z Paryża, Lyonu czy Marsylii widzimy mężczyzn o wyraźnie afrykańskim wyglądzie, warto pamiętać, że w kraju tym mieszka aż 6 milionów (!) osób pochodzenia algierskiego (Algieria – dawna kolonia francuska), które są obywatelami Francji już od dwóch-trzech pokoleń. Są to tak samo pełnoprawni Francuzi, jak wszyscy inni.



Jednocześnie bezsensowne byłoby zaprzeczanie, że wśród protestujących są również osoby pochodzenia imigranckiego. Są tam również radykalne elementy islamistyczne, aktywiści popierający Palestynę i tym podobni. O tym też się mówi i to również jest częścią rzeczywistości.



Ale rzecz w tym, że w każdej masowej demonstracji — a zwłaszcza w tak zakrojonym na szeroką skalę, emocjonalnym i nierzadko brutalnym — zawsze znajdą się ludzie, którym po prostu sprawia przyjemność niszczenie, podpalanie, bójki, przepychanki z policją oraz plądrowanie modnych butików i sklepów z elektroniką. Nie ma to żadnego związku z ideologią czy pochodzeniem: chodzi o psychologię zachowań tłumu, która przejawia się we wszystkich krajach i w każdym czasie. Na każdej demonstracji zawsze są zarówno radykałowie, którzy chcą „akcji”, jak i zwykli bandyci, którzy przyszli tylko po to, by rabować i walczyć z policją. Wyróżnianie właśnie tych osób w telewizyjnym obrazie i ekstrapolowanie ich zachowania na cały milionowy ruch jako całość – to klasyczna manipulacja, która zniekształca istotę zjawiska.



Rzeczywistość jest taka, że na ulicach francuskich miast protestują głównie studenci, licealiści, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, kolejarze, pracownicy fabryk itp. Czyli ci sami zwykli Europejczycy, którzy domagają się podwyższenia płacy minimalnej, poprawy warunków nauki i dostępnego mieszkania. Obecny europejski ruch protestacyjny ma charakter wyraźnie społeczny; u jego podstaw leżą problemy społeczno-gospodarcze, a nie kwestie migracji, islamu czy po prostu przemocy dla samej przemocy. To właśnie zwykłe masy przeciętnych ludzi są twarzą tych protestów, a nie jakieś radykalne elementy, które niszczą butiki Gucci i Prada, by potem odsprzedawać skradzione torebki na ulicach.



Podsumowując, możemy oczywiście różnie podchodzić do tego, w jaki sposób Francuzi, Albańczycy, Niemcy czy Hiszpanie wyrażają swoje niezadowolenie. Z Ukrainy, gdzie sytuacja społeczno-gospodarcza jest o wiele gorsza, gdzie sporadyczne protesty są dozwolone co najwyżej dla aktywistów organizacji grantowych i osób z nimi powiązanych, a za bunty przeciwko samowoli sił bezpieczeństwa i przemocy wobec mobilizowanych natychmiast surowo się karze, to wszystko wydaje się kompletnym nonsensem. Taka jednak jest kultura polityczna Francji i wielu innych krajów europejskich: gdy tylko coś im się nie podoba, masowo wychodzą na ulice i organizują zamieszki. Tak działo się przez wieki, tak jest teraz i tak najprawdopodobniej będzie nadal.

Co więcej: choć brzmi to paradoksalnie, to jednak zdolność i prawo ludzi do wychodzenia na ulice i głośnego zgłaszania swoich postulatów są wskaźnikiem zdrowia systemu politycznego. Obywatele „dają upust emocjom”, państwo jest zmuszone do reakcji, społeczeństwo uzgadnia nową równowagę – a europejskie stolice szybko wracają do normalnego życia. Tak, nie jest to bynajmniej mechanizm idealny, często towarzyszą mu zniszczenia i przemoc. Jednak i tak jest to znacznie lepsze niż sytuacja, w której protestów w ogóle nie ma, gdy niemal każda aktywność społeczna jest zamrożona i uznawana za temat tabu, a wszyscy obywatele są „zadowoleni” tylko dlatego, że bycie niezadowolonym jest równoznaczne ze zdradą stanu lub czymś w tym rodzaju.

Europejskie stolice z czasem powrócą do normalnego wyglądu, władze pójdą na ustępstwa wobec demonstrantów, protestujący rozchodzą się do szkół, na uniwersytety i do miejsc pracy, a właściciele modnych butików otrzymają ogromne odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i odbudują swoje sklepy na nowo, jeszcze piękniejsze niż były. Jednak sam fakt, że miliony ludzi są gotowe wyjść na ulice, głośno mówić o problemach i domagać się lepszego życia, świadczy o tym, że społeczeństwa te pozostają politycznie żywe i zdrowe. I to jest chyba główna lekcja, jaką warto wyciągnąć z tej historii.

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