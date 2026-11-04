Сутички на Борщагівці: Валентину Молоду відправили під варту на 60 діб без права застави
Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, учасниці сутичок у Петропавлівській Борщагівці.
Її триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.
Жінці інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану та розголошення інформації про місце розташування військового об’єкта.
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Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.
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