Сутички на Борщагівці: Валентину Молоду відправили під варту на 60 діб без права застави

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Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, учасниці сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

Її триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Жінці інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану та розголошення інформації про місце розташування військового об’єкта.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

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