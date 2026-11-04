Sąd zastosował środek zabezpieczający wobec Walentyny Molodiej, uczestniczki starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Będzie przetrzymywana w areszcie przez 60 dni bez możliwości wpłacenia kaucji.

Kobiecie zarzuca się utrudnianie działań Sił Zbrojnych Ukrainy w warunkach stanu wojennego oraz ujawnienie informacji o lokalizacji obiektu wojskowego.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób sprowadzonych z strefy działań wojennych w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wygowski wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą rodzicom nastolatka za udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow zareagował na wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W sztabie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

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