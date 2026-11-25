Posłowie z partii „Solidarność Europejska” sprzeciwili się zamiarowi przywrócenia byłego przedstawiciela partii „OPZZh” do składu parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu. W związku z zablokowaniem mównicy przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk ogłosił przerwę w posiedzeniu.

Posłanka z partii „Europejska Solidarność” Sofia Fedina oświadczyła, że przyczyną zablokowania trybuny były zamiary przywrócenia byłego przedstawiciela partii OPZZ do komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony.

Nie sprecyzowała jednak, o którego konkretnie posła chodzi.

Stefanczuk stwierdził, że z powodu zablokowania trybuny parlament nie może kontynuować rozpatrywania spraw z porządku obrad, i ogłosił przerwę na konsultacje.

„Proszę o zebranie się u mnie i podjęcie mądrej, wyważonej decyzji” – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej.

Następnie poseł Jarosław Żelezniak dał do zrozumienia na Telegramie, że dzisiejsza praca parlamentu dobiegła końca.

„Wszyscy pokłócili się o zmiany w składzie komisji Rady Najwyższej Ukrainy i na tym niekontrolowane głosowania zakończyły się na dzisiaj” – napisał poseł.

Informuje o tym korespondent agencji Ukrinform.

Przypomnijmy, że Rada rozpatrzy zmiany warunków zatrudniania nieletnich.

Rada wezwała rząd do zrewidowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw podczas alarmów powietrznych.

Wcześniej w Radzie Najwyższej zaproponowano ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów.

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