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Верховна Рада підтримала проєкт постанови №16207, яким пропонується звернутися до Кабінету міністрів із вимогою переглянути правила роботи підприємств під час повітряних тривог. Документ підтримали 302 народні депутати.

Парламентарі пропонують після 4 грудня 2026 року скасувати обов’язкову вимогу щодо облаштування укриттів для продовження роботи бізнесу під час «жовтого» рівня загрози.

Утім, така можливість передбачатиметься за умови наявності письмової згоди працівників.

«Бізнес сам вирішує працювати чи ні. Працівник сам вирішує, чи йти йому в укриття, чи ні. Єдина задача підприємця - платити податки і попередити про тривогу», - сказав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, у Києві 30% представників малого бізнесу не мають укриттів у радіусі 300 метрів від своїх закладів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає три основні зміни:

Дозволити підприємствам продовжувати роботу під час «жовтого» рівня загрози без обов’язкової вимоги облаштовувати укриття. Для цього необхідна добровільна індивідуальна письмова згода працівників, які погоджуються залишатися на робочих місцях.

Надати кожному працівнику право будь-коли припинити роботу та перейти до укриття під час «жовтого» рівня загрози, незалежно від того, чи надавав він раніше письмову згоду на продовження роботи.

Зберегти за підприємцями обов’язки щодо інформування про повітряну тривогу та забезпечення безпеки. Йдеться про оповіщення працівників і відвідувачів, проведення необхідних інструктажів та виконання заходів безпеки відповідно до законодавства, зокрема під час «червоного» рівня загрози.

Остаточне рішення щодо зміни правил має ухвалити Кабінет міністрів. Уряд повинен розглянути звернення парламенту та внести відповідні зміни до власної постанови.

Раніше у Верховній Раді пропонували переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті.

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