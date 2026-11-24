乌克兰最高拉达通过了第16207号决议草案，该草案提议向内阁提出要求，要求其重新审议企业遭遇空袭警报时的运营规定。该文件获得了302名议员的支持。

议员们提议，自2026年12月4日起，取消在“黄色”威胁级别期间为维持企业正常运营而必须设置避难所的强制性要求。

不过，此举需以获得员工书面同意为前提。

“企业自行决定是否继续运营。员工自行决定是否进入避难所。企业家的唯一任务就是缴纳税款并发布警报，”议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克表示。

据他介绍，在基辅，30%的小微企业经营者在距离其经营场所300米范围内没有避难所。

根据说明备忘录，该文件规定了三项主要变更：

允许企业在“黄色”威胁级别期间继续运营，无需强制要求设置避难所。 为此，必须获得同意留在工作岗位的员工的自愿个人书面同意。

赋予每位员工 在“黄色”威胁级别期间 随时停止工作并前往避难所的权利 ，无论其此前是否曾就继续工作提供书面同意。

保留企业主在发布空袭警报和保障安全方面的责任。这包括向员工和访客发布警报、进行必要的指导培训，以及根据法律法规落实安全措施，特别是在“红色”威胁级别期间。

关于修改规则的最终决定应由内阁作出。政府应审议议会的提议，并对自身的决议进行相应修订。

此前，乌克兰最高拉达曾提议重新审议内阁的一项决定，该决定规定在没有避难所的情况下，当空气警报达到黄色级别时，企业不得营业。议会委员会已就此提出了相应建议。

关注我们在