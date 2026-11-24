Rada Najwyższa poparła projekt uchwały nr 16207, w którym proponuje się zwrócenie się do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę zasad funkcjonowania przedsiębiorstw podczas alarmów powietrznych. Dokument poparło 302 posłów.

Parlamentarzyści proponują, aby po 4 grudnia 2026 r. znieść obowiązkowy wymóg dotyczący wyposażenia w schrony, umożliwiające kontynuowanie działalności gospodarczej podczas „żółtego” poziomu zagrożenia.

Jednak taka możliwość będzie przewidziana pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracowników.

„Przedsiębiorstwo samo decyduje, czy pracować, czy nie. Pracownik sam decyduje, czy udać się do schronu, czy nie. Jedynym zadaniem przedsiębiorcy jest płacenie podatków i ostrzeganie o alarmie” – powiedział poseł Jarosław Żelezniak.

Według niego w Kijowie 30% przedstawicieli małych przedsiębiorstw nie ma schronów w promieniu 300 metrów od swoich lokali.

Zgodnie z uzasadnieniem dokument przewiduje trzy główne zmiany:

Zezwolenie przedsiębiorstwom na kontynuowanie pracy podczas „żółtego” poziomu zagrożenia bez obowiązkowego wymogu wyposażania schronów. W tym celu konieczna jest dobrowolna, indywidualna, pisemna zgoda pracowników, którzy wyrażają zgodę na pozostanie na stanowiskach pracy.

Przyznanie każdemu pracownikowi prawa do przerwania pracy w dowolnym momencie i udania się do schronu podczas „żółtego” poziomu zagrożenia, niezależnie od tego, czy wcześniej wyraził pisemną zgodę na kontynuowanie pracy.

Zachować obowiązki przedsiębiorców w zakresie informowania o alarmie powietrznym i zapewniania bezpieczeństwa. Chodzi o powiadamianie pracowników i gości, przeprowadzanie niezbędnych szkoleń oraz realizację środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami, w szczególności podczas „czerwonego” poziomu zagrożenia.

Ostateczną decyzję w sprawie zmiany przepisów ma podjąć Rada Ministrów. Rząd powinien rozpatrzyć wniosek parlamentu i wprowadzić odpowiednie zmiany do własnego rozporządzenia.

Wcześniej w Radzie Najwyższej zaproponowano ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego na poziomie żółtym w przypadku braku schronów. Odpowiednie zalecenie przedstawiono w komisji parlamentarnej.

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