24 listopada Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości oddaliła skargę byłego sędziego OASK Jewgienija Abłowa i utrzymała w mocy decyzję o jego zwolnieniu.

Znany jest z frazy „Szefie, zróbmy coś szalonego” z nagrań NABU.

Ablow próbował złożyć rezygnację już w 2023 roku, co pozwoliłoby mu na otrzymywanie dożywotniej emerytury, jednak rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane z powodu postępowań dyscyplinarnych.

Podstawą do zwolnienia były nagrania NABU, na których – zgodnie z ustaleniami izby dyscyplinarnej – Abłow próbował wpływać na orzeczenia sądowe i utrudniać pracę organów zarządzania sądownictwem.

Sędzia ten znany jest również z orzeczeń dotyczących rozproszenia aktywistów Majdanu w 2013 roku oraz uznania za zgodny z prawem zakup „plecaków Awakowa” w 2017 roku.

Źródło: „Schemy” (Radio Swoboda)

Iwan, syn skandalicznie znanego sędziego OASK Jewgienija Abłowa, którego organy ścigania ogłosiły list gończy pod zarzutem zabójstwa ochroniarza, zgłosił się na policję. Został już osadzony w areszcie śledczym.

Sąd Rejonowy w Kijowie w Odessie wydał zezwolenie na zatrzymanie Iwana Abłowa – syna skandalicznego byłego sędziego OASK Jewgienija Abłowa, którego podejrzewa się o umyślne zabójstwo. Policja przekazała zarzut popełnienia przestępstwa ojcu mężczyzny.

Na stronie internetowej Narodowej Policji Ukrainy pojawiła się informacja, że Ivan Ablov jest poszukiwany.

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