Rada Najwyższa 287 głosami przyjęła w pierwszej czytelności zainicjowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego projekt ustawy nr 16220, który zmienia procedurę składania oświadczeń majątkowych i dochodowych przez określone kategorie żołnierzy w czasie stanu wojennego.

Dokument ten zachowuje prawo do złożenia deklaracji w ciągu 90 dni kalendarzowych od zniesienia stanu wojennego lub zwolnienia ze służby dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, Państwowej Służby Granicznej, Państwowej Służby Łączności Specjalnej, Służby Ochrony Prezydenta, Państwowej Służby Transportu Specjalnego oraz policjantów specjalnego przeznaczenia zaangażowanych w działania bojowe, natomiast dla żołnierzy innych organów państwowych na froncie odliczanie 90 dni rozpocznie się po zakończeniu bezpośredniego udziału w walkach, bez możliwości przedłużenia terminu w przypadku ponownego zaangażowania.

Jednocześnie bez odroczenia wprowadzane są ogólne terminy składania oświadczeń dla żołnierzy pełniących kierownicze stanowiska państwowe i administracyjne, wchodzących w skład Komisji Lekarskich ds. Inwalidztwa (VLK) i Komisji Lekarskich ds. Ustalania Stopnia Niepełnosprawności (LLK), służących w Centrum Kontroli Technicznej (TCK) (z wyjątkiem szeregowych żołnierzy jednostek ochronnych) lub zajmują się zamówieniami publicznymi i obronnymi oraz kontrolą jakości produktów obronnych — oni również będą musieli w ciągu 90 dni od wejścia ustawy w życie złożyć wszystkie oświadczenia, których nie złożyli po 2021 roku. Ponadto projekt ustawy znosi ograniczenia publicznego dostępu do oświadczeń urzędników sił bezpieczeństwa, którzy nie biorą udziału w działaniach bojowych, a także wysokich urzędników, posłów, szefów administracji wojskowych oraz kierownictwa Kancelarii Prezydenta, zobowiązując szefów resortów do corocznego sprawdzania do 1 kwietnia podstaw do utajnienia danych, a NAKZ — do publikowania odpowiednich statystyk do 1 lutego.

Źródło: służba prasowa Rady Najwyższej Ukrainy.

Komisja Rady Najwyższej ds. polityki antykorupcyjnej zatwierdziła odpowiedni projekt ustawy prezydenta. Poinformował o tym 24 listopada poseł Jarosław Żelezniak.

Przypomnijmy, że z otwartego dostępu usunięto ponad tysiąc oświadczeń majątkowych pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

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