Ukraiński piosenkarz Artem Piwowarow prawdopodobnie po raz pierwszy został ojcem. W sieci toczą się ożywione dyskusje na temat ewentualnego powiększenia rodziny artysty. Już latem pojawiły się plotki o ciąży jego partnerki, Daszy Czerednichenko. Wtedy w mediach społecznościowych publikowano również zdjęcia dziewczyny z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem. Jednocześnie sam piosenkarz i jego ukochana nie komentowali oficjalnie informacji o przyszłym przybyciu nowego członka rodziny.

A kilka dni temu spostrzegawczy użytkownicy serwisu Threads zauważyli na nowym zdjęciu Piwowarowa, na którym gra on w GTA, różowe kulki.

Zdaniem obserwujących właśnie w ten sposób najczęściej dekoruje się pokój, gdy kobiety wracają ze szpitala położniczego po wypisaniu.

„Zwróciłam uwagę na te baloniki. I przypomniało mi się, że takie baloniki robi się dla kobiety, która wraca do domu z szpitala położniczego. Więc jednak Dasza już urodziła, a Artem został ojcem. A te chmurki po prawej stronie na pewno robi się na takie okazje. I są różowe, jakby miał córeczkę” – napisała użytkowniczka Threads.

Nawiasem mówiąc, Artem rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Wiadomo, że artysta jest w związku z Daszą już od prawie 10 lat, a latem tego roku zakochani potajemnie wzięli ślub. Czy rzeczywiście zostali rodzicami – na razie nie wiadomo.

Informacja ta pojawiła się na platformie Threads.

Przypomnijmy, że Artem Piwowarow potajemnie wziął ślub.

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