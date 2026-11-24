Украинский певец Артем Пивоваров, по всей видимости, впервые стал отцом. В сети активно обсуждают возможное пополнение в семье артиста. Еще летом появились слухи о беременности его избранницы Даши Чередниченко. Тогда в соцсетях также публиковались фотографии девушки с заметно округлившимся животом. При этом сам певец и его возлюбленная официально не комментировали информацию о будущем пополнении.

А на днях внимательные пользователи в Threads заметили на новом фото Пивоварова, где он играет в GTA, шарики розового цвета.

По мнению подписчиков, именно так чаще всего украшают комнату, когда женщины возвращаются из роддома после выписки.

«Обратила внимание на шарики. И мне вспомнилось, что такие шарики делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Значит, все-таки Даша уже родила, и Артем стал отцом. А эти облачка справа точно делают для таких событий. И розовые, как будто у него доченька», – написала пользовательница Threads.

Кстати, Артем редко говорит о своей личной жизни. Известно, что с Дашей исполнитель уже почти 10 лет в отношениях, и летом этого года влюбленные тайно поженились. Стали ли они действительно родителями — пока неизвестно.

Об этом сообщается в Threads.

Напомним, что Артем Пивоваров тайно женился.

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