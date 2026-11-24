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Верховна Рада 287 голосами ухвалила за основу ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №16220, який змінює порядок декларування майна та доходів окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

Документ зберігає право подати декларації протягом 90 календарних днів після припинення воєнного стану чи звільнення зі служби для військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, УДО, Держспецтрансслужби та залучених до бойових дій поліцейських особливого призначення, а для бійців інших держорганів на передовій відлік 90 днів починатиметься після завершення безпосередньої участі в боях без можливості поновити строк у разі повторного залучення.

Водночас загальні строки декларування без відтермінування запроваджуються для військовослужбовців, які обіймають керівні державні й адміністративні посади, входять до складу ВЛК та ЛЛК, служать у ТЦК (крім рядового складу підрозділів охорони) або займаються публічними й оборонними закупівлями та контролем якості оборонної продукції — їм також доведеться протягом 90 днів після набрання законом чинності подати всі декларації, пропущені після 2021 року. Крім того, законопроєкт скасовує обмеження публічного доступу до декларацій посадовців сил безпеки, які не беруть участі в бойових діях, а також високопосадовців, народних депутатів, начальників військових адміністрацій і керівництва ОП, зобов’язуючи керівників відомств щороку до 1 квітня перевіряти підстави для приховування даних, а НАЗК — до 1 лютого публікувати відповідну статистику.

Джерело: пресслужба Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики схвалив відповідний законопроєкт президента. Про це 24 листопада повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, із відкритого доступу вилучили понад тисячу декларацій працівників СБУ.

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