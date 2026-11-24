乌克兰最高拉达以287票通过了由总统沃洛迪米尔·泽连斯基提出的第16220号法案草案，该法案修改了战时特定类别军人申报财产和收入的程序。

该文件规定，乌克兰武装部队、国民卫队、国家边防局、国家特种通信局、总统警卫局、 国家特种运输局以及参与作战行动的特种警察，而对于前线其他国家机关的官兵，90天的计算将从结束直接参与战斗之日起开始，若再次被征召，该期限不得延长。

与此同时，对于担任国家及行政领导职务、隶属于军事医疗委员会和地方医疗委员会、在技术中心服役 （除安保部队基层官兵外）或从事公共及国防采购以及国防产品质量控制工作的军人，也须在该法生效后90天内提交2021年后遗漏的所有申报。 此外，该法案还取消了公众查阅未参与作战行动的安全部队官员、高级官员、人民代表、 军事行政机构负责人及总统办公室领导层的申报公开限制，并规定各部门负责人须于每年4月1日前核查隐瞒数据的依据，而国家反腐败局则须于2月1日前公布相关统计数据。

来源：乌克兰最高拉达新闻处。

乌克兰最高拉达反腐败政策委员会已批准了总统提交的相应法案。11月24日，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克通报了这一消息。

需要指出的是，此前已有超过一千份安全局（SBU）工作人员的申报表被从公开渠道移除。

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