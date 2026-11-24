乌克兰最高拉达人权专员已就记者达尼洛·莫克里克的投诉启动调查程序，该投诉指称总统沃洛迪米尔·泽连斯基未对一封呼吁与独立记者举行公开新闻发布会的电子请愿书作出回应。

根据人权专员秘书处11月23日的回复（该回复由该记者于11月24日在社交媒体Threads上公布）， 该机构已审议了莫克里克于10月23日和11月2日提交的申诉，并已向总统办公室发出质询以查明事件详情，同时承诺将另行向申诉人通报核查结果。

该请愿书由安娜·雷皮娜于8月27日提交，她提议国家元首与独立媒体代表举行单独会晤，特别是“乌克兰真相”、Bihus.Info》、《调查.Info》、《自由电台》、hromadske、《基辅独立报》和“公共电视台”的代表举行单独会晤，就国内政策及政府决策进行讨论，且无需事先商定提问内容。 该倡议早在9月29日就已收集到25,065个签名（所需签名数为2.5万）， 但截至11月24日，该倡议仍处于“审议中”状态，且未获得总统的公开答复，尽管法律规定此类请愿应立即予以审议，且自开始审议之日起不得超过十个工作日。

泽连斯基上一次面向广大记者举行大型新闻发布会是在2025年2月， 此后，他主要通过与外国伙伴的联合简报会，或通过2025年12月推出的WhatsApp语音答复形式（针对预先发送的问题）与媒体进行沟通。

来源：达尼洛·莫克里克在Threads上的发文。

一份呼吁乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行有独立媒体参与的公开新闻发布会的电子请愿书，早在9月29日就已获得必须的2.5万票以进入强制审议程序，但总统办公室尚未对此请愿作出回应。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基已将关于剥夺艺人奥列克西·波塔彭科（艺名“波塔普”）“乌克兰功勋艺术家”荣誉称号的请愿书转交相关部门进一步审议。

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