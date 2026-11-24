匈牙利总理彼得·马贾尔于11月24日（星期二）抵达乌克兰扎卡尔帕蒂亚州。这是自2015年以来匈牙利政府首脑首次访问扎卡尔帕蒂亚。

据这位政府首脑本人在Facebook社交媒体上透露，他此次是与匈牙利外交部长安妮塔·奥尔班一同出访。 在此次访问期间，马贾尔计划与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤，与当地匈牙利社区的领导人进行交流，并参观该地区的一系列匈牙利机构。

来源：匈牙利总理彼得·马亚尔在Facebook上的帖子。

马亚尔此前曾表示，希望亲自向喀尔巴阡地区的匈牙利族社区转达匈牙利的声援。11月23日在议会发言时，他还就俄罗斯的侵略行为向乌克兰人民和喀尔巴阡地区的匈牙利族人表示了慰问。

马亚尔提议在喀尔巴阡地区与泽连斯基举行会晤。

马亚尔批评了将欧盟预算与对乌克兰的援助挂钩的提议。

匈牙利总理彼得·马亚尔公开指责其前任维克托·奥尔班暗中呼吁发动武装起义并暴力改变宪政秩序。

匈牙利总理彼得·马贾尔表示，他在比利时布鲁塞尔与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基达成共识，将为两国之间的政治和经济关系奠定新的基础。 这是两人首次会晤，于10月17日在欧盟领导人峰会期间举行。

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