Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, прибыл в Закарпатскую область Украины. Это первый визит главы венгерского правительства в Закарпатье с 2015 года.

Как сообщил сам глава правительства в социальной сети Facebook, поездку он совершает вместе с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. В рамках визита Мадьяр планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообщаться с лидерами местной венгерской общины, а также посетить ряд венгерских учреждений региона.

Источник: пост премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Facebook.

Мадьяр ранее заявлял, что хочет лично передать венгерской общине в Закарпатье слова поддержки от Венгрии. Во время выступления в парламенте 23 ноября он также выразил соболезнования украинцам и закарпатским венграм в связи с российской агрессией.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе (Бельгия) договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании новой основы для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита лидеров ЕС 17 октября.

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