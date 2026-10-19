Мадяр звинуватив Орбана у закликах до перевороту

0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Приводом стали висловлювання Орбана 18 жовтня під час зустрічі з прибічниками у місті Лакітелек стосовно організації «національного опору» новому уряду.

Відповідаючи на запитання щодо відсутності масових протестів, колишній очільник уряду заявив, що суспільство поки не готове, однак його прибічники вже спроможні «роздати відповідні інструменти — гостріші чи тупіші». Мадяр розцінив ці слова як готування до злочину та нагадав, що за ст. 254 Кримінального кодексу Угорщини за зазіхання на конституційний лад передбачено від 5 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Джерело: Петер Мадяр/Facebook.

Раніше Петер Мадяр розкритикував заяви Віктора Орбана щодо нового антикорупційного органу Угорщини. Чинний прем’єр заявив, що висловлювання Орбана можуть розцінюватися як «насильство щодо державного службовця».

Угорщина відновила доступ до низки українських новинних сайтів, які були заблоковані у відповідь на взаємні обмеження з боку Києва. Рішення стало кроком до часткового розблокування інформаційного обміну між країнами після медійного конфлікту.

Читай нас у