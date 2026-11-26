У четвер, 26 листопада, у США відзначають Національний день торта — National Cake Day. Це неофіційне гастрономічне свято, присвячене одному з найулюбленіших американських десертів. З цієї нагоди розповідаємо, звідки походить традиція святкування, які торти стали візитівками американської кухні та як приготувати три з них удома.

National Cake Day щороку відзначають 26 листопада. Це не державне свято, а гастрономічна дата, коли американцям пропонують спекти торт, завітати до кондитерської або просто пригостити близьких улюбленим десертом. Точна історія появи цього дня невідома. Організатори National Day Calendar, які популяризують свято, також не знайшли підтвердження, хто саме його започаткував. Водночас згадки про National Cake Day 26 листопада трапляються в американській пресі щонайменше з 2002 року.

Саме слово «cake» має давньоскандинавське коріння. Воно походить від слова kaka. Перші солодкі вироби, які нагадували сучасні торти, були зовсім не такими ніжними й пишними, як сьогодні. Вони більше скидалися на щільний хліб, а для солодкості до них додавали мед і сухофрукти.

Як торти стали частиною американської кухні

Традиція випікати торти в Америці з'явилася разом із європейськими переселенцями. Англійці привезли рецепти фруктових, імбирних і бісквітних пирогів ще на початку XVII століття. Згодом місцеві кухарі почали пристосовувати їх до доступних продуктів і власних смаків. Важливу роль у розвитку американської випічки відіграла поява розпушувачів, соди та сучасних плит. Завдяки цьому торти стало простіше готувати вдома, а багатошарові десерти поступово перетворилися на звичну страву для святкових столів.

У 1796 році вийшла перша відома кулінарна книга, написана американкою, — American Cookery Амелії Сіммонс. У ній були рецепти кексів, бісквітів і кілька варіантів імбирної випічки. А вже у XX столітті торти стали ще доступнішими завдяки готовим сумішам для випікання. Американські десерти поступово поширилися далеко за межі США. Їх почали готувати в Канаді, Великій Британії, Австралії та інших країнах. Особливо популярними стали червоний оксамитовий торт, шоколадні торти, чизкейки та десерти з фруктами.

Які інгредієнти використовують для американських тортів

Єдиного рецепта американського торта не існує. Усе залежить від регіону та виду десерту. Але є продукти, які часто зустрічаються в класичній американській випічці. Основу зазвичай складають пшеничне борошно, цукор, яйця, вершкове масло або олія та молоко. Щоб тісто стало пухким, використовують розпушувач або харчову соду. Для аромату додають ваніль, какао, корицю, горіхи, фрукти та ягоди.

Окрема частина американської кондитерської традиції — креми та глазур. Популярні вершковий крем із цукровою пудрою, шоколадна глазур і крем на основі вершкового сиру. Саме останній часто використовують для морквяного, червоного оксамитового та бананово-ананасового тортів.

Цікаві факти про американські торти

Boston Cream Pie — це насправді торт. Попри слово «пиріг» у назві, десерт складається з бісквітних коржів із заварним кремом усередині та шоколадною глазур'ю зверху. Його створили в XIX столітті в готелі Parker House у Бостоні.

Red Velvet отримав назву завдяки кольору та текстурі. У класичному рецепті поєднують какао, пахту та оцет. Саме кисле середовище взаємодіє з іншими складниками й впливає на відтінок тіста. Сьогодні для насиченого червоного кольору часто використовують харчовий барвник.

Pineapple Upside-Down Cake перевертають після випікання. На дно форми викладають ананаси й карамель, зверху заливають тістом, а готовий пиріг перевертають на тарілку. Так фрукти опиняються зверху.

Hummingbird Cake має тропічну історію. Його попередником вважають ямайський десерт Doctor Bird Cake. У США рецепт став особливо популярним після публікації в журналі Southern Living у 1978 році.

Форма для торта Bundt стала справжнім хітом. Її створили у США в 1950 році. Популярність виробу різко зросла після конкурсу випічки 1966 року, коли торт Tunnel of Fudge посів друге місце.

Три рецепти традиційних американських тортів

Для National Cake Day можна приготувати не просто звичайний бісквіт, а десерт із власною історією. Нижче — три американські рецепти: яскравий Red Velvet, незвичайний Hummingbird Cake та ефектний ананасовий торт, який потрібно перевертати після випікання.

1. Червоний оксамитовий торт — Red Velvet Cake

Цей десерт упізнають за насиченим червоним кольором, ніжними коржами та вершковим кремом. Він має легкий шоколадний присмак, але не такий інтенсивний, як у звичайного шоколадного торта. Найчастіше його готують із кремом на основі вершкового сиру.

Інгредієнти для коржів:

270 г пшеничного борошна;

265 г цукру;

115 г вершкового масла;

2 яйця;

240 мл пахти або кефіру;

15 г какао;

1–2 ст. л. червоного харчового барвника;

1 ч. л. ванільного екстракту;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. оцту;

дрібка солі.

Для крему:

400 г вершкового сиру;

120 г вершкового масла;

150–180 г цукрової пудри;

1 ч. л. ванільного екстракту.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 °C. Підготуйте дві круглі форми діаметром приблизно 20 см і застеліть дно пергаментом. Збийте м'яке вершкове масло із цукром до пишної світлої маси. Додавайте яйця по одному, щоразу добре перемішуючи. Окремо змішайте какао, сіль і червоний барвник. Додайте суміш до масляної основи. Поступово введіть борошно та пахту, чергуючи їх невеликими порціями. Наприкінці додайте соду, змішану з оцтом, і швидко перемішайте. Розподіліть тісто між двома формами. Випікайте приблизно 25–30 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою: вона має виходити без сирого тіста. Дайте коржам охолонути. Тим часом збийте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте вершковий сир і ваніль. Перемішайте до однорідного крему. Покладіть один корж на тарілку, змастіть кремом і накрийте другим. Рештою крему покрийте верх і боки торта.

Перед подачею поставте десерт у холодильник хоча б на годину. Для прикрашання можна використати крихти від обрізаних коржів, ягоди або шоколадну стружку.

2. Торт «Колібрі» — Hummingbird Cake

Цей торт — справжня знахідка для тих, хто любить незвичайні поєднання. У ньому є банани, ананаси, горіхи та кориця. Завдяки фруктам коржі виходять дуже вологими й ароматними, а крем із вершкового сиру додає легкої кислинки.

Рецепт став популярним на півдні США після того, як у 1978 році його надіслала до журналу Southern Living читачка з Північної Кароліни. Водночас його попередником вважають ямайський Doctor Bird Cake. Назва пов'язана з ямайським прізвиськом місцевого колібрі.

Інгредієнти для коржів:

380 г пшеничного борошна;

400 г цукру;

3 яйця;

180 мл рослинної олії;

4 стиглі банани;

230 г консервованих подрібнених ананасів разом із невеликою кількістю соку;

150 г пеканів або волоських горіхів;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. меленої кориці;

1 ч. л. ванільного екстракту;

дрібка солі.

Для крему:

400 г вершкового сиру;

120 г вершкового масла;

180 г цукрової пудри;

1 ч. л. ванільного екстракту.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 °C. Підготуйте три круглі форми діаметром 20 см або дві більші. У великій мисці змішайте борошно, цукор, соду, корицю та сіль. В іншій посудині розімніть банани виделкою. Додайте яйця, олію, ваніль і подрібнені ананаси. З'єднайте рідкі інгредієнти із сухими. Додайте подрібнені горіхи та перемішайте. Не потрібно довго збивати тісто — достатньо, щоб усі складники з'єдналися. Розподіліть тісто між формами. Випікайте приблизно 25–35 хвилин, залежно від розміру коржів. Готовність перевірте шпажкою. Повністю охолодіть коржі. Для крему збийте масло з цукровою пудрою, додайте вершковий сир і ваніль. Перемажте коржі кремом, складіть один на один і покрийте ним верх та боки торта. Прикрасьте горіхами.

Найкраще залишити готовий торт у холодильнику на кілька годин. Так коржі просочаться кремом, а смак стане більш насиченим.

3. Ананасовий торт-перевертень — Pineapple Upside-Down Cake

Цей десерт цікавий не лише смаком, а й способом приготування. Ананасові кільця та карамель викладають на дно форми, заливають тістом, а після випікання торт перевертають. У результаті зверху з'являється блискуча фруктова поверхня з карамельним смаком.

Особливо популярним цей рецепт став у США в 1920-х роках. У 1925 році компанія Hawaiian Pineapple Company, відома сьогодні як Dole, провела конкурс рецептів із консервованими ананасами. Серед десятків тисяч заявок було близько 2500 варіантів ананасового торта-перевертня.

Інгредієнти для фруктового шару:

50 г вершкового масла;

100 г коричневого цукру;

1 банка консервованих ананасових кілець;

8–10 коктейльних вишень;

½ ч. л. кориці за бажанням.

Для тіста:

150 г пшеничного борошна;

150 г цукру;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

100 мл молока;

1,5 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. ванільного екстракту;

дрібка солі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 °C. Візьміть круглу форму діаметром 22–24 см. Розтопіть вершкове масло, змішайте його з коричневим цукром і розподіліть суміш по дну форми. Викладіть ананасові кільця. У центр кожного можна покласти коктейльну вишню. За бажанням посипте корицею. Для тіста збийте м'яке масло із цукром. Додайте яйця по одному, потім ваніль. Окремо змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додайте суху суміш до масляної основи, чергуючи з молоком. Обережно викладіть тісто поверх ананасів і розрівняйте. Випікайте приблизно 35–40 хвилин. Перевірте готовність шпажкою. Дайте торту постояти у формі близько 10 хвилин. Потім накрийте її великою тарілкою та обережно переверніть. Зніміть форму, щоб карамелізовані ананаси опинилися зверху.

Важливо не чекати повного охолодження: карамель може застигнути й прилипнути до дна форми. Торт смачний як теплим, так і холодним. До нього можна подати кульку ванільного морозива.

Як відзначити Національний день торта

Найпростіший спосіб — спекти улюблений десерт або спробувати рецепт, який давно хотілося приготувати. Можна зібрати друзів за чаєм, замовити торт у місцевій кондитерській або влаштувати невелике домашнє частування.

А ще це гарна нагода відкрити для себе американську кондитерську класику. Адже за кожним таким десертом стоїть своя історія: від ямайського торта з бананами й ананасами до бостонського бісквіта із заварним кремом. Головне правило цього дня просте — знайти привід для шматочка торта й розділити його з тими, з ким хочеться провести час.

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