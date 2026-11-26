У Лісабоні португальський «Спортінг» зіграв унічию 2:2 з «Манчестер Юнайтед» у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Арбітр Шимон Марціняк призначив три пенальті, не зарахував два голи та показав червону картку в компенсований час.

Як повідомляє Interia Sport, на 30-й хвилині Марціняк призначив пенальті у ворота гостей після падіння Катаму в штрафному майданчику. Луїс Суарес пробив, але воротар «Манчестер Юнайтед» Ламменс відбив м’яч. За три хвилини арбітр призначив ще один одинадцятиметровий після фолу Ламменса на Араужу. Суарес реалізував цей пенальті та відкрив рахунок.

Гол Діалло до перерви не зарахували

Невдовзі Амад Діалло відправив м’яч у сітку воріт «Спортінга», однак Марціняк не зарахував гол, зафіксувавши порушення правил, що сталося раніше. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На початку другого тайму арбітр призначив третій пенальті — після фолу проти Лісандро Мартінеса у штрафному майданчику «Спортінга». Бруну Фернандеш реалізував удар і зрівняв рахунок. Згодом він дальнім ударом вивів «Манчестер Юнайтед» уперед — 2:1; за описом видання, м’яч підскочив від газону перед воротарем.

Пізній гол Суареса і скасоване взяття воріт

На 80-й хвилині Ламменс випустив м’яч після подачі Фреснеди, чим скористався Суарес: він забив ударом через себе та зрівняв рахунок. У наступній атаці «Манчестер Юнайтед» знову забив, але після перегляду VAR Марціняк скасував взяття воріт, вважаючи, що воротар «Спортінга» зазнав фолу.

На другій компенсованій хвилині арбітр вилучив Тілеманса. Рахунок до фінального свистка не змінився. Після нічиєї «Спортінг» посідав дев’яте місце, а «Манчестер Юнайтед» — 19-те.

Читай нас у