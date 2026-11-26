在里斯本，葡萄牙体育在欧冠联赛第五轮比赛中以2比2战平曼联。裁判希蒙·马齐尼亚克判罚了三粒点球，取消了两粒进球，并在补时阶段出示了一张红牌。

据Interia Sport报道，第30分钟，卡塔莫在禁区内倒地后，马齐尼亚克判给主队一粒点球。路易斯·苏亚雷斯主罚，但曼联门将拉门斯将球扑出。三分钟后，拉门斯对阿劳若犯规，裁判又判罚了一粒点球。苏亚雷斯罚进这粒点球，率先打破僵局。

迪亚洛上半场的进球被判无效

不久后，阿马德·迪亚洛将球送入葡萄牙体育球门，但马齐尼亚克认定此前发生犯规，进球无效。上半场以主队1比0领先结束。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下半场开始时，裁判判罚了第三粒点球——葡萄牙体育禁区内对利桑德罗·马丁内斯犯规。布鲁诺·费尔南德斯主罚命中，扳平比分。随后，他用一脚远射帮助曼联以2比1领先；据该媒体描述，皮球在门将面前从草坪上弹起。

苏亚雷斯的末段进球与被取消的破门

第80分钟，拉门斯在弗雷斯内达传中后脱手，苏亚雷斯抓住机会，以一记倒钩破门扳平比分。随后的进攻中，曼联再次进球，但在查看VAR后，马齐尼亚克认为葡萄牙体育门将遭到犯规，取消了这粒进球。

补时第2分钟，裁判罚下了蒂勒曼斯。比分直到终场哨响都没有改变。平局后，葡萄牙体育排名第九，曼联排名第19。

关注我们在