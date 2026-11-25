载有土耳其足球俱乐部贝西克塔斯代表团的飞机因不利天气条件无法降落在格鲁吉亚巴统。飞行期间，飞机还遭到雷击。飞机被改降至土耳其里泽-阿尔特温机场，球队随后乘坐大巴抵达巴统。

雷击与恶劣天气

据Interia Sport报道，贝西克塔斯于周三15:00启程前往格鲁吉亚。飞行约一个半小时后，飞机遭到雷击。由于大雨和冰雹，飞机无法在巴统降落，因此在空中盘旋了很长时间，并与塔台保持联系。

最终，飞机被引导至里泽-阿尔特温。俱乐部体育总监翁德尔·厄曾向土耳其记者表示，飞行员在最后一刻放弃降落，整段行程持续了约八小时。据他所说，所有球队成员均安然抵达巴统。

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巴统的比赛

由于延误，原定由主教练文琴佐·意大利诺出席的赛前新闻发布会被取消。贝西克塔斯将在周四18:45于欧联杯联赛阶段对阵以色列球队贝尔谢巴夏普尔。

比赛最初计划在伊斯坦布尔举行，但欧足联早在10月便出于安全考虑将比赛地点改为巴统。四轮过后，贝西克塔斯以7分位居积分榜第八位，而夏普尔积1分，排名第33位。

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