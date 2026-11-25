Самолёт с делегацией турецкого футбольного клуба «Бешикташ» не смог приземлиться в Батуми, Грузия, из-за неблагоприятных погодных условий. Во время полёта в борт также ударила молния. Самолёт перенаправили в турецкий аэропорт Ризе–Артвин, а команда добралась до Батуми на автобусе.

Удар молнии и непогода

Как сообщает Interia Sport, «Бешикташ» вылетел в Грузию в среду в 15:00. Примерно через полтора часа после начала полёта в самолёт ударила молния. Посадка в Батуми оказалась невозможной из-за сильного дождя и града, поэтому борт долго кружил в воздухе и поддерживал связь с диспетчерской вышкой.

В итоге самолёт направили в Ризе–Артвин. Спортивный директор клуба Ондер Озен рассказал турецким журналистам, что пилот отказался от посадки в последний момент, а вся поездка заняла около восьми часов. По его словам, все члены команды добрались до Батуми невредимыми.

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Матч в Батуми

Из-за задержки отменили предматчевую пресс-конференцию с участием тренера Винченцо Итальяно. «Бешикташ» должен сыграть с израильским «Хапоэлем» Беэр-Шевой на основном этапе Лиги Европы в четверг в 18:45.

Изначально матч планировали провести в Стамбуле, однако УЕФА ещё в октябре изменил место проведения по соображениям безопасности, определив Батуми. После четырёх туров «Бешикташ» занимает восьмое место в таблице с семью очками, тогда как «Хапоэль» имеет одно очко и находится на 33-й позиции.

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