После начала новой волны украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам 30 октября общие объемы переработки нефти в РФ сократились почти вдвое. Если ранее предприятия перерабатывали около 5 млн баррелей в сутки, то в конце ноября этот показатель упал до 2,6–2,7 млн баррелей. Такие темпы стали самыми низкими для отрасли с начала 2000-х годов

Аналитик Rystad Energy Виктор Курилов сообщил агентству, что в конце ноября объемы переработки на российских НПЗ оказались ниже, чем во время предыдущих волн украинских атак.

Сокращение добычи уже сказалось на внутреннем рынке топлива. В частности, средние недельные розничные цены на бензин с 17 по 23 ноября выросли на 0,5%, отмечает Bloomberg.

В то же время издание напоминает, что с 2022 года Кремль засекретил почти все данные о добыче и переработке нефти в стране. Кроме того, часть повреждений, нанесенных украинскими военными, российские НПЗ могут устранить в ближайшее время.