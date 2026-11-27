Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Россию страной, окруженной врагами, и заявил, что её безопасность якобы гарантирует ядерная триада. Эти слова прозвучали на фоне новых ядерных угроз со стороны российских чиновников в адрес Запада.

Песков утверждает, что Россия находится в «крайне враждебном окружении», поэтому её ядерные силы остаются главной гарантией безопасности. По его словам, они ежедневно подтверждают свою незаменимость в нынешних геополитических условиях.

Об этом представитель Кремля заявил, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Северодвинск. В пятницу там состоялась церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Также Путин должен был провести совещание по вопросам развития атомного подводного флота ВМФ России.

Ядерная триада РФ состоит из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и стратегической бомбардировочной авиации.

Заявление Пескова прозвучало после очередных угроз со стороны российских высокопоставленных чиновников. В начале недели заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может нанести превентивный ядерный удар, если западные страны передадут Украине оружие массового поражения.

Ранее Песков прокомментировал возможный визит европейской делегации на переговоры в Москву.

Москва не понимает, какой дополнительный вклад европейские страны могут внести в переговоры о прекращении войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выдвигать требования к составу европейской переговорной группы по урегулированию войны. По его словам, России было бы целесообразно обсудить с представителями Европы их позицию и выяснить, насколько она может способствовать мирному процессу.

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