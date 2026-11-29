Министерство иностранных дел Канады вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи с нарушением воздушного пространства Польши тремя российскими крылатыми ракетами. В ведомстве назвали этот инцидент очередным проявлением российской агрессии, создающим риск дальнейшей эскалации.

В канадском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия России представляют угрозу не только для Польши, но и для безопасности всего региона. Особое беспокойство вызывает риск непреднамеренной эскалации, ведь нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО может привести к серьезному обострению отношений между Россией и Альянсом. «Это очередной пример безрассудной российской агрессии, повышающий риск непреднамеренной эскалации», — подчеркнули в МИД Канады.

В ведомстве также заверили, что Оттава поддерживает своих союзников и готова участвовать в защите территории НАТО. Отдельно там подтвердили дальнейшую поддержку Украины, противостоящей российской агрессии. «Канада стоит плечом к плечу с нашими союзниками. Мы полностью привержены защите территории НАТО и поддержке Украины», — заявили в министерстве.

Вызов посла является дипломатическим способом официально выразить недовольство действиями другого государства и потребовать объяснений. В данном случае Канада использовала его, чтобы донести до Москвы свою позицию относительно нарушения польского воздушного пространства. Канада стала не единственной страной, отреагировавшей на этот инцидент. Ранее российского посла из-за нарушения воздушного пространства Польши вызвала также Швеция. Об этом говорится в посте на странице МИД Канады в соцсети Х.

Польские военные не всегда перехватывают российские ракеты, нарушающие воздушное пространство страны. Если цель летит в сторону леса или поля, её падение может быть менее опасным, чем сбивание, ведь обломки способны разлететься на значительную территорию.

Польша планирует создать бесполетную зону вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. В польском Минобороны поясняют, что это поможет военным быстрее выявлять воздушные угрозы и принимать решения об их перехвате.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

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