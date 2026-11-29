В Португалии Оскар Петушевский не попал в стартовый состав FC Porto на матч чемпионата страны против «Спортинга». Как сообщает Interia Sport, главный тренер команды Франческо Фариоли оставил польского футболиста вне стартовой одиннадцатки. Источник отмечает, что в последнее время Петушевский демонстрировал хорошую форму в матчах Лиги чемпионов.

Беднарек и Кивиор в стартовом составе

В стартовый состав FC Porto вошли два других польских игрока — Ян Беднарек и Якуб Кивиор. Также с первых минут должны сыграть вратарь Диогу Кошта, Альберто Кошта, Заиду, Габри Вейга, Пабло Росарио, Виктор Фрохольдт, Вильям Гомес, Саму Агехова и Пепе.

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Матч чемпионата Португалии

Interia Sport называет поединок FC Porto со «Спортингом» одним из ожидаемых матчей португальской лиги. По данным издания, в составе «драконов» есть Беднарек, Кивиор и Петушевский. Однако в стартовой одиннадцатке на игру против «Спортинга» оказались только двое из трех польских футболистов.

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