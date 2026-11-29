У Португалії Оскар Пєтушевський не потрапив до стартового складу FC Porto на матч чемпіонату країни проти «Спортінга». Як повідомляє Interia Sport, головний тренер команди Франческо Фаріолі залишив польського футболіста поза стартовою одинадцяткою. Джерело зазначає, що останнім часом Пєтушевський демонстрував хорошу форму в матчах Ліги чемпіонів.

Беднарек і Ківіор у стартовому складі

До стартового складу FC Porto увійшли двоє інших польських гравців — Ян Беднарек і Якуб Ківіор. Також з перших хвилин мають зіграти воротар Діогу Кошта, Альберто Кошта, Заїду, Габрі Вейга, Пабло Росаріо, Віктор Фрогольдт, Вільям Гомес, Саму Агехова та Пепе.

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Матч чемпіонату Португалії

Поєдинок FC Porto зі «Спортінгом» Interia Sport називає одним з очікуваних матчів португальської ліги. У складі «драконів», за даними видання, є Беднарек, Ківіор і Пєтушевський. Однак у стартовій одинадцятці на гру проти «Спортінга» опинилися лише двоє з трьох польських футболістів.

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