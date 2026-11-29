W Portugalii Oskar Pietuszewski nie znalazł się w pierwszym składzie FC Porto na mecz ligowy ze Sportingiem. Jak informuje Interia Sport, trener zespołu Francesco Farioli pozostawił polskiego piłkarza poza wyjściową jedenastką. Źródło zaznacza, że Pietuszewski prezentował ostatnio dobrą formę w meczach Ligi Mistrzów.

Bednarek i Kiwior w pierwszym składzie

W pierwszym składzie FC Porto znaleźli się dwaj inni polscy zawodnicy — Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Od pierwszych minut mają także zagrać bramkarz Diogo Costa, Alberto Costa, Zaidu, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Victor Froholdt, William Gomes, Samu Aghehowa i Pepe.

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Mecz ligi portugalskiej

Interia Sport nazywa spotkanie FC Porto ze Sportingiem jednym z wyczekiwanych meczów ligi portugalskiej. Według serwisu w składzie „smoków” są Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Jednak w wyjściowej jedenastce na mecz ze Sportingiem znalazło się tylko dwóch z trzech polskich piłkarzy.

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